Não haverá hipótese de cortar qualquer benefício do povo pobre e da educação. Agora, teremos que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito.

Segundo o presidente, existe uma cidade do país com mais pescadores declarados do que habitantes.

Não é possível permitir as pessoas que não têm direito recebendo, e as pessoas que têm direito não recebem. Isso não é correto.

Lula discursou para estudantes em Niterói (RJ) e falou brevemente sobre economia. Defendeu investimento em industrialização para fazer o país crescer e afirmou que o governo deverá ter mais controle sobre os gastos públicos. O Brasil precisa crescer. E para crescer, não podemos gastar dinheiro à toa, temos que gastar o dinheiro certo.

Em seu discurso, ele também garantiu investimento em educação, inclusive em escolas de tempo integral. A educação continuará intacta.

Ontem (26), o Palácio do Planalto confirmou a escolha pelo banqueiro Luiz Carlos Trabuco para comandar o ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula, que começa em janeiro.

Trabuco é um nome muito conhecido no mercado financeiro e atualmente preside o Conselho de Administração do Bradesco. Seu nome foi muito bem recebido pelo setor, que reagiu prontamente.

Agradecimento

O ato marcou o início do movimento de virada na campanha de Lula, que se confirmaria nas urnas, no segundo turno. É uma visita de agradecimento à lição que vocês deram ao Brasil.