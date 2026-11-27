Diversos bares de todas as capitais brasileiras recebem, a partir das 18h desta sexta-feira (27), o selo Não é Não Mulheres Seguras. O lançamento nacional será realizado pelo Ministério das Mulheres, com as primeiras entregas simbólicas do selo a dois bares de Brasília.

A estratégia faz parte da mobilização nacional dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres.

A ministra das Mulheres, Marcia Lopes declarou em rede social que é preciso seguir reforçando a proteção às mulheres e meninas do Brasil.

Queremos as mulheres vivas, seguras e respeitadas. Então, concretizar aquilo que o protocolo Não é Não nos fala é muito importante.

Protocolo Não é Não

A certificação Não é Não Mulheres Seguras faz parte do protocolo criado pela lei federal 14.786/2023, e tem o objetivo de reconhecer estabelecimentos comerciais que adotam medidas de prevenção ao constrangimento e à violência contra as mulher.

O protocolo Não é Não é obrigatório a estabelecimentos específicos de entretenimento, como casas noturnas e boates, em espetáculos musicais realizados em locais fechados e em shows com venda de álcool.

Já o selo Não é Não Mulheres Seguras é uma certificação de adesão voluntária voltada aos demais espaços comerciais e de lazer não obrigados por lei. Após a adesão ao selo, o estabelecimento passará a ter os mesmos deveres atribuídos aos locais onde o protocolo é de implantação obrigatória.

O selo terá validade de dois anos e poderá ser renovado. Os estabelecimentos certificados integrarão a lista oficial Local Seguro Para Mulheres, que será divulgada nos canais oficiais do governo federal.

Os estabelecimentos devem manter, em local visível, informações sobre o protocolo e os canais de atendimento pelo fim da violência. Os materiais de apoio, como cartazes, porta-copos e boches, podem ser baixados no site.

Como pedir o selo

O curso de extensão tem a certificação da Universidade de Brasília (UnB), em colaboração com as organizações Anis Instituto de Bioética e Fòs Feminista.

A solicitação do selo deverá ser realizada pelo próprio estabelecimento no site do Ministério das Mulheres.

Será necessário informar o número do certificado de conclusão do curso e assinar uma autodeclaração de cumprimento das obrigações previstas na legislação.

21 dias de ativismo

O lançamento do selo, nesta sexta, integra a Mobilização Nacional dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulhere, de 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) a 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

No Brasil, a ação amplia a campanha global dos 16 Dias de Ativismo para incluir a pauta racial e a dupla vulnerabilidade das mulheres negras.

Em 2026, a campanha promovida pelo Ministério das Mulheres com apoio da ONU Mulheres tem o tema A violência não pode expulsar mulheres e meninas da internet. O foco está no enfrentamento a ameaças, perseguição, exposição de imagens sem consentimento e ataques misóginos e racistas nos ambientes digitais para ter uma internet mais justa, segura e igualitária.

Confira a programação completa da campanha no site.