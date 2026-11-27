Ela tem mais chances de morar no Norte do país, região onde as proporções de uniões nessa faixa etária são as mais elevadas do Brasil.

No grupo, 68,2% são pretos ou pardos e 84,5% vivem em domicílios com renda de até um salário mínimo por pessoa. Além disso, 92,3% das uniões são informais, sem registro em cartório ou cerimônia religiosa.

Dia Internacional

Os dados foram divulgados na quinta-feira (27), data do primeiro Dia Internacional para a Eliminação do Casamento Infantil, Precoce e Forçado, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas com apoio do Brasil.

A divulgação desses microdados permitiu ampliar a análise para toda a população menor de 18 anos, já que, até então, o IBGE havia divulgado apenas informações sobre a faixa etária de 10 a 14 anos.

Uma em cada nove meninas

A incidência aumenta ao longo da adolescência. Aos 17 anos, uma em cada nove meninas brasileiras (10,8%) já vivia com cônjuge ou companheiro, percentual quatro vezes superior ao registrado entre meninos da mesma idade.

Embora a maior parte das uniões envolva adolescentes de 15 a 17 anos, o levantamento apontou 86,6 mil crianças e adolescentes de 10 a 15 anos vivendo nessa condição. Desse total, cerca de 7,1 mil declararam uniões com cerimônia civil e/ou religiosa.

Frequência e números

O fenômeno está presente em todas as unidades da federação. A Região Norte registra a maior proporção de crianças e adolescentes em união conjugal, com 2,8% da população de 10 a 17 anos, acima da média nacional de 1,7%.

Em números absolutos, os maiores contingentes estão em São Paulo (42,7 mil), Pará (30,8 mil) e Bahia (30,2 mil).