Quase metade dessa população é formada por pessoas que o Estado brasileiro já reconhece como refugiadas, cujos pedidos de reconhecimento estão sob análise ou que receberam acolhimento humanitário.

A outra metade é composta por pessoas que estão no Brasil, em contexto migratório, pelas mais diversas razões, incluindo oportunidades de trabalho, educacionais ou de investimentos, destacou a oficial de Proteção do Acnur, Silvia Sander, durante o evento de apresentação do guia, realizado esta manhã, no Palácio da Justiça, em Brasília.

Política Nacional

Disponível na internet, o

reúne informações práticas para que gestores públicos e legisladores implementem políticas duradouras, com planejamento, orçamento e a participação de entidades da sociedade civil e de órgãos internacionais.

A iniciativa integra a estratégia de implementação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Instituída pelo governo federal em outubro de 2025, por meio do Decreto Presidencial nº 12.657, a política nacional reconhece migrantes, refugiados e apátridas como motores do desenvolvimento econômico e social do país e confere a estados, municípios e ao Distrito Federal papel central na formulação e implementação de políticas de acolhida e integração desta população.

Criação e aprimoramento de marcos legais, com recomendações para a elaboração de leis e decretos que assegurem a continuidade das ações governamentais, estabeleçam responsabilidades e garantam mecanismos de participação e proteção de direitos.

Estruturação de conselhos e comitês, com a apresentação da importância desses espaços para o diálogo entre o poder público, a sociedade civil e as próprias populações atendidas. O documento diferencia as atribuições dessas instâncias e orienta sua composição e funcionamento.

Diretrizes para a elaboração de planos estaduais e municipais, que vão do diagnóstico das necessidades locais à definição de metas, indicadores, responsabilidades e mecanismos de monitoramento. O objetivo é transformar demandas identificadas nos territórios em ações concretas, integradas às políticas públicas nacionais e locais existentes.

Acolhimento e Integração

A gente sabe que é nos municípios que essas pessoas acessam as escolas, serviços de saúde, políticas de assistência social, buscam e encontram oportunidades de trabalho e passam a construir vínculos, disse Silvia.

É também nas cidades que essas pessoas contribuem com seus conhecimentos, a partir das suas capacidades e da diversidade que trazem [consigo], contribuindo com seu labor, sua cultura e seu empreendedorismo, gerando novas oportunidades e participando do desenvolvimento socioeconômico local, concluiu a representante da agência da ONU.