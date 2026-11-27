Thaíse Maciel, que também estuda direito na UFF, destacou a vitória de Lula não só como histórica, mas também como marcante para a juventude niteroiense, porque a eleição deixou de ser uma disputa de projeto e virou uma disputa pelo futuro do país.

E a juventude via, no senhor presidente, o futuro que a gente almeja para o nosso país. O resultado da eleição diz muito sobre a pluralidade que o Brasil tem. Nos unimos, deixamos de lado nossas diferenças, para a gente ter o futuro que a gente quer.

Público

Na plateia do Caminho Niemeyer, onde ocorreu o encontro, a estudante do sétimo ano do ensino fundamental Paola de Santos Souza, de 16 anos, e sua amiga Júlia Ferreira da Cruz de Paula, de 18 anos, do terceiro ano do ensino médio, ambas de escola pública, exibiam suas medalhas esportivas.

