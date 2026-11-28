A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados na terça-feira (24) e

De autoria do deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), o PL 464/26, já havia sido aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso na forma do substitutivo do deputado Geraldo Resende (União-MS) e aguardava apenas a redação final.

A curatela é o processo no qual uma pessoa, geralmente um parente, alega a incapacidade civil de alguém. Nas situações em que o pedido é deferido pela Justiça, o curador passa a administrar os bens da pessoa devido à sua incapacidade civil.

O processo de exclusão, em razão da conduta abusiva, deverá ser reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, seja nos próprios autos do processo de curatela ou em ação própria.

O texto propõe o aumento de um terço até a metade na pena atual de reclusão de um a quatro anos. A multa é aumentada em um terço. O aumento deverá ser aplicado se o crime decorrer da instauração, da tentativa ou da condução de processo judicial de curatela fundamentado em motivos sabidamente falsos ou de forma abusiva ou fraudulenta.