O questionário deve ser preenchido até as 13h deste domingo, no horário de Brasília, exclusivamente no Sistema Enade.

O documento reúne informações sobre o perfil dos participantes e suas percepções acerca das condições de formação oferecidas pelas instituições de educação superior (IES).

Enade 2026

A prova será aplicada neste domingo (29), em todos os estados e no Distrito Federal aos universitários que serão avaliados neste ano, exceto medicina.

A ausência sem justificativa no exame torna o participante irregular, impedindo a colação de grau.

Também farão a prova, no nível adequado, aqueles que iniciaram o curso em 2026, que estejam devidamente matriculados e que tenham até 25% da carga horária mínima do curso integral. A participação deste segundo grupo é opcional. Nesses casos, o prazo para responder o questionário é entre 30 de outubro e 18 de dezembro.

Locais e horários de provas

Os locais de realização do exame poderão ser consultados no cartão de confirmação da inscrição, que pode ser consultado por meio do Sistema Enade, com login do portal de serviços digitais do governo federal Gov.br.

A aplicação seguirá o horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A prova terá início às 13h30 e término às 17h30.

Somente poderá sair da sala de aplicação do Enade levando o caderno de questões e a folha de anotações das respostas, após as 17h (horário de Brasília).

Áreas avaliadas

De acordo com edital do Enade 2026, serão avaliados os estudantes universitários de 18 cursos de graduação. Confira a relação dos bacharelados:

engenharia civil;

engenharia de produção;

arquitetura e urbanismo;

engenharia mecânica;

engenharia elétrica;

sistemas de informação;

ciência da computação;

ciências biológicas (biologia);

engenharia de computação;

engenharia química;

engenharia de controle e automação;

engenharia ambiental;

química;

engenharia de alimentos.

Já os cursos superiores de tecnologia da lista são:

análise e desenvolvimento de sistemas;

gestão da tecnologia da informação;

gestão ambiental;

redes de computadores.

O que levar

Documento oficial de identificação original com foto e válido. Também é possível apresentar a versão digital diretamente nos aplicativos oficiais. Não são aceitos prints de tela;

Caneta esferográfica de tinta preta: fabricada em material transparente;

Cartão de Confirmação da Inscrição: não é obrigatório, mas é recomendado;

Água e lanche leve: em embalagens permitidas, para se manter hidratado e alimentado durante a prova.

Confira os documentos aceitos no edital.

Para que serve o Enade

O Enade é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O exame nacional tem o objetivo avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional do concluinte.

O Enade também contribuir para a avaliação da qualidade do ensino superior no país.