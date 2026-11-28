No vídeo, o jornalista afirma que a gestão municipal teria gasto mais de R$ 7 milhões especificamente nessas peças, informação replicada por outros perfis, mas contestada pela administração
Chegando à 23 de Maio agora, a gente tá vendo essa maravilha estética que são esses arranjos, enfeites de Natal. Veja só como a crise é estética, ironizou.
. Segundo a prefeitura, a instalação dos painéis nos postes foi executada por meio da concessão com a empresa Ilumina SP. O valor previsto não foi especificado pela prefeitura.