Os recursos públicos da programação natalina foram distribuídos entre três frentes distintas: o projeto Natal Iluminado Paulista, sob responsabilidade do Instituto Girassol; o Natal no Centro Histórico de São Paulo, conduzido pelo Instituto Agon, e a ornamentação executada pela Ilumina SP.

Falta de harmonia

Acho que a Avenida Paulista está entrando num período em que as luzes de LED e alguns tons, como o lilás, estão se tornando predominantes. Não sei se é uma influência da Times Square [em Nova York], mas esse desenho do Papai Noel, por exemplo, me remete muito a uma obra do Romero Britto. E esse estilo não dialoga com a arquitetura da Avenida Paulista, opinou.

Lígia, por sua vez, destacou os transtornos provocados pela montagem. Segundo ela, as intervenções para instalar as estruturas geraram congestionamentos na avenida.

Prefeito