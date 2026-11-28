FHC tem 95 anos e sofre de Alzheimer em estágio avançado.

Lula participou de uma live com estudantes e com o deputado federal André Janones neste sábado (28). Ele abriu a transmissão pedindo desculpas ao filho de FHC, Paulo Henrique.

Queria pedir desculpa ao Paulo Henrique, filho do Fernando Henrique Cardoso, em nome da família do FHC, disse.

Quando eu estava no Rio de Janeiro fazendo um encontro com as pessoas idosas, porque eu quero criar uma política para cuidar dos idosos, na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim, acrescentou Lula.

Em seguida, revelou sua vontade de construir um espaço de convivência para os idosos, para dar a eles qualidade de vida na terceira idade.

Foi nesse momento que citou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Lula disse que foi visitá-lo recentemente e encontrou um homem com demência.

Esses dias eu fui na casa do Fernando Henrique. Ele tá com demência, tá com 95 anos. Já não consegue mais saber quem é filho, não consegue mais nada, disse, comparando a situação de seu antecessor a de um morto-vivo. Essa pessoa não vive.

Quero fazer as pessoas viverem, não quero cuidar das pessoas [só] quando estão em casa doentes. E citei o Fernando Henrique Cardoso, que está, me parece, com demência generalizada. E eu disse um morto-vivo. Foi uma falha minha. Quero pedir desculpa a você, Paulo Henrique, e à sua família, e ao povo brasileiro. E prometo nunca mais cometer uma gafe dessa.

Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil por oito anos, entre 1995 e 2002. Político histórico do PSDB, FHC passou a Lula a faixa presidencial na posse em 2003. Essa foi a última vez que um presidente esteve presente na posse de um opositor político e lhe passou a faixa.

Em 2022, durante a disputa eleitoral entre o então presidente Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), FHC declarou publicamente seu voto pelo petista.