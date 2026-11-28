Durante ação no Distrito Federal, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avaliou que a proposta é ampliar o envolvimento da população no combate ao Aedes, sobretudo diante da aproximação do período de maior transmissão das arboviroses.
Padilha lembrou que a pasta trabalho com uma previsão de risco de aumento de casos no país em 2027 em razão do super El Niño que, entre outras coisas, provoca o aumento da temperatura média e chuvas acima da média.
Estamos começando o trabalho em todo o Brasil antes dos casos de dengue começarem a ter um grande crescimento, disse, ao se referir ao período de fevereiro a maio como crítico de casos de dengue.