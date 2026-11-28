Estamos mobilizando as equipes, a população, de forma antecipada. É agora, antes de começar a transmissão, que a população aprende a cuidar da sua casa, do seu comércio, dos espaços que têm maior risco de transmissão, completou Padilha.

Programação

Em nota, o ministério informou que a atividade marca o início da implementação da estratégia no território. Em Garanhuns (PE), a primeira liberação de mosquitos com Wolbachia também está prevista para este sábado.

A programação conta com a participação de representantes da própria pasta, gestores locais e estaduais, profissionais de saúde e agentes de combate às endemias.

Números

Segundo a pasta, a eliminação de criadouros do Aedes aegypti continua sendo a principal medida de prevenção, com atuação conjunta de gestores, serviços de saúde, equipes de agentes de combate às endemias e população.

O Ministério da Saúde orienta que as pessoas eliminem recipientes que possam acumular água e mantenham os cuidados de prevenção ao longo de todo o ano.

Super El Niño

Uma das novidades é o painel de estratificação de risco intramunicipal, que contempla municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, totalizando 675 cidades.

Estudos científicos realizados no Brasil e em outros países demonstram que mais da metade dos casos de arboviroses podem se concentrar em áreas específicas do território, evidenciando a importância da metodologia para a definição de áreas prioritárias, detalhou o ministério.

Método Wolbachia

Outros 44 municípios, de acordo com a pasta, encontram-se em diferentes etapas de implementação do método. A bactéria Wolbachia contamina o Aedes e faz com que haja redução da transmissão das doenças.

Vamos chegar a 10 milhões [de pessoas beneficiadas pelo método] até o começo de 2027. E a mais 10 milhões até o final de 2027. A Wolbachia, onde está sendo utilizada, chegou a reduzir em quase 70% a transmissão de casos de dengue, disse o ministro.

Vacina