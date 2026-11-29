"No ano passado, corremos essa mesma corrida em família. Este ano estamos aqui de novo. É importante envolver as crianças nesse, nesse universo, movimentar o corpo."

A filha mais nova, Maria Luísa Egídio, aluna do 3º ano do ensino fundamental, fez o trajeto de 3 km caminhando ao lado do pai, o bancário Murilo Egídio, e acha divertido exercitar-se com a família. A filha mais velha, de 11 anos, considera o percurso acessível e tinha uma estratégia para gerenciar o cansaço.

"Na subida, é só andar mais devagar. Não, não vou desistir. Quero a medalha no final, e comer depois", brinca a adolescente.

Quem também participou da corrida foi o professor de português da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Gerson Cabral de Oliveira, 55 anos, que também é técnico do Poder Executivo. Gerson corre como amador para manter uma rotina regular de exercícios, além de apoiar a temática do evento.

"Hoje é a apoteose da saúde e a educação está na alma, por ter a questão de inclusão social com essa pessoa de volta à escola e no contexto da sociedade, para pleno exercício da cidadania", comemorou o professor.