O presidente largou às 7h30, no horário de Brasília, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, dos ministros da Educação, Leonardo Barchini, e da Saúde, Alexandre Padilha; do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Manuel Palacios; e de demais autoridades. O evento ainda teve a participação do personagem Zé Gotinha.
A iniciativa busca incentivar a prática de atividades físicas, a promoção da saúde e a integração entre os participantes para celebrar os 96 anos do Ministério da Educação. O evento reuniu servidores da pasta, professores e o público em geral.
Como a família da pedagoga Gislaine Mendes. Ela é corredora amadora há cerca de três anos e participa pela segunda vez da corrida do MEC. Gislaine incentiva a família e ressalta os benefícios de envolver as crianças no esporte.