Os comunicados têm diferentes níveis de severidade e abrangem centenas de municípios. Em alguns locais, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros em 24 horas, aumentando o risco de transtornos à população.

Alerta de chuvas

O aviso de chuvas intensas, classificado como perigo potencial, permanece válido até as 23h59 deste domingo.

O instituto alerta para possibilidade de queda de galhos de árvores, interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e incidência de descargas elétricas.

Entre as áreas afetadas estão a região metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata mineira, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba Paulista, região metropolitana do Rio de Janeiro, Vale do Rio Doce, além de regiões do Centro-Oeste e da Amazônia.

Risco elevado

O alerta de acumulado de chuva, classificado com grau de severidade perigo, é o mais preocupante e segue válido até a manhã de segunda-feira (30).

A previsão aponta para volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia. Nessas condições, aumenta o risco de alagamentos urbanos, transbordamento de córregos e rios, além de deslizamentos em áreas de encosta.

O aviso concentra-se principalmente em municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, abrangendo regiões como Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Oeste de Minas, Baixadas Fluminenses, Norte Fluminense, Sul Fluminense e a Região Metropolitana do Rio.

Orientações

Diante da previsão de chuva forte, o Inmet recomenda que a população evite enfrentar áreas alagadas e redobre a atenção em locais sujeitos a deslizamentos.

Durante rajadas de vento, a orientação é não buscar abrigo sob árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas publicitárias. Em caso de risco de inundação, documentos e objetos de valor devem ser protegidos em embalagens impermeáveis.

Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

Como pedir ajuda

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Os alertas meteorológicos são atualizados periodicamente pelo Inmet e podem ser consultados no portal oficial do instituto. Para acompanhar a previsão do tempo e os avisos vigentes, os moradores das áreas afetadas devem monitorar os canais oficiais de meteorologia e defesa civil.