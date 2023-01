Varejo em São Paulo cresceu 7,7% no segundo semestre de 2022

No segundo semestre do ano passado, o varejo paulistano cresceu 7,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, divulgou hoje (19) a Associação Comercial de São Paulo.

Segundo o Balanço de Vendas, indicador da associação, o crescimento no segundo semestre ocorreu por causa dos programas de transferência de renda, pelo aumento do emprego e pela recuperação da confiança dos consumidores.

Considerando todo o ano de 2022, houve retração de 2,4% em comparação ao ano de 2019. A base de comparação utilizada foi o ano de 2019, porque corresponde ao período pré-pandemia, antes que o comércio precisasse ser fechado para se evitar a propagação do novo coronavírus (covid-19).

Para este ano, os economistas da Associação Comercial esperam um crescimento modesto para o setor, principalmente por causa da taxa de juros e do nível de endividamento das famílias.