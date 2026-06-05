CNU 2025: nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovados

As vagas são para preenchimento de cargos distribuídos nos seguintes órgãos:

Fundação Nacional de Saúde - Funasa: 28 cargos;

Ministério da Agricultura e Pecuária: 8 cargos;

Ministério da Justiça e Segurança Pública: 8 cargos;

Ministério das Relações Exteriores: 6 cargos; e

Ministério da Saúde: 122 cargos.

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CNU 2025

Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

As provas foram aplicadas em 2025 a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro em 228 municípios de todo o país.