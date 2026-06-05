Embraer anuncia melhor 1º trimestre de sua história em vendas

No entanto, o lucro líquido da empresa, no trimestre, sofreu perdas. Até o momento, o lucro foi de R$ 136 milhões (US$ 27,7 milhões), o que representa uma queda em relação aos três primeiros meses do ano passado, onde houve lucro líquido de R$ 248 milhões (US$ 50 milhões).
no WhatsApp
Negociação importante
No início desta semana, a Embraer anunciou a venda para os Emirados Árabes Unidos dedez aeronaves C-390 Millennium
, com de negociação de mais dez unidades. A compra foi feita pela Tawazun Council for Defence Enablement, empresa responsável por fomentar e regular o ecossistema industrial de defesa e segurança do país.A negociação é tratada pela Embraer como um marco histórico por ser o maior pedido internacional feito por um único país.