Planos de saúde coletivos têm reajuste médio de 9,9%, mostra ANS

Os dados se referem aos reajustes anuais praticados pelas operadoras nos dois primeiros meses do ano e foram divulgados na sexta-feira (8) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão regulador do setor.
A última vez em que os planos coletivos aqueles contratados por empresas, empresários individuais e associações de classe tiveram reajuste médio menor que o do início de 2026 foi em 2021, quando subiram 6,43%.
Veja a média de reajuste dos últimos anos:
|ANO
|REAJUSTE
|2016
|15,74%
|2017
|14,24%
|2018
|11,96%
|2019
|10,55%
|2020
|7,71%
|2021
|6,43%
|2022
|11,48%
|2023
|14,13%
|2024
|13,18%
|2025
|10,76%
|2026
|9,90%
Em 2021, ano de pandemia de covid-19, os planos subiram menos porque o isolamento social levou à redução na realização de consultas, exames e cirurgias eletivas (não urgentes).
Acima da inflação
Para efeito de comparação, em fevereiro de 2026, a inflação oficial apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 3,81%.
O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), uma organização independente, costuma criticar aumentos acima da inflação.
A ANS, no entanto, defende que não é correto fazer comparação simples entre inflação e reajuste dos planos.
O percentual calculado pela ANS considera aspectos como as mudanças nos preços dos produtos e serviços em saúde, bem como as mudanças na frequência de utilização dos serviços de saúde, diz a agência.
Regra de reajuste
Diferentemente dos planos de saúde individuais ou familiares celebrados diretamente com as operadoras para a própria pessoa e dependentes os reajustes dos planos de saúde coletivos são decididos por meio de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora do plano.
Nesses planos coletivos, os que têm menos de 30 beneficiados têm o mesmo percentual de reajuste por operadora. Dessa forma, a ANS consegue observar o reajuste médio, separando os planos por porte.
Nos dois primeiros meses de 2026, os planos com 30 ou mais vidas, como classifica o jargão do setor, subiram 8,71% em média. Já os com até 29 clientes, 13,48%. De acordo com a ANS, 77% dos clientes são de planos com 30 ou mais vidas.
No caso dos planos individuais, é a ANS que determina a mudança de valor.
Dados do setor
Os dados mais recentes da ANS, relativos a março de 2026, apontam queo Brasil tinha 53 milhões de vínculos de planos de saúde (uma pessoa pode ter mais de um contrato), aumento de 906 mil em um ano.
De cada 100 clientes, 84 eram de planos coletivos.
Em 2025, ainda segundo a ANS, o setor de saúde suplementar registrou receitas totais de R$ 391,6 bilhões, com lucro líquido acumulado de R$ 24,4 bilhões, o maior já registrado.Isso significa que para cada R$ 100 recebido, o setor obteve cerca de R$ 6,20 de lucro.