Trump diz que quer suspender imposto federal sobre gasolina temporariamente

Presidente afirma que medida ajudaria consumidores diante da disparada dos preços dos combustíveis após conflito envolvendo o Irã

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que pretende suspender temporariamente o imposto federal sobre combustíveis nos Estados Unidos, em meio à alta expressiva nos preços da gasolina causada pela guerra envolvendo o Irã.

Em entrevista por telefone à emissora CBS News, Trump declarou que considera a medida “uma ótima ideia”.

“Sim, vamos retirar o imposto sobre a gasolina por um período de tempo e, quando os preços caírem, deixaremos que ele volte gradualmente”, afirmou o presidente.

Segundo a associação automobilística AAA, os preços da gasolina subiram mais de 50% desde o início do conflito com o Irã, em 28 de fevereiro, atingindo mais de US$ 4,52 por galão no domingo. Analistas avaliam que os preços devem permanecer elevados devido ao bloqueio iraniano ao Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo.

Atualmente, o imposto federal equivale a 18,4 centavos de dólar por galão de gasolina e 24,4 centavos por galão de diesel. No entanto, qualquer suspensão depende da aprovação do Congresso americano.

Especialistas estimam que a pausa no imposto custaria ao governo federal cerca de US$ 500 milhões por semana. Mesmo assim, parlamentares democratas já apresentaram propostas para reduzir ou suspender temporariamente a cobrança.

A arrecadação do imposto federal sobre combustíveis financia o Highway Trust Fund, fundo responsável pela construção e manutenção de rodovias e projetos de transporte nos Estados Unidos.

Durante a entrevista, Trump também descartou a possibilidade de um pacote de ajuda financeira para companhias aéreas americanas, que enfrentam forte aumento nos custos do combustível de aviação.

“Essa proposta realmente não foi apresentada. As companhias aéreas não estão indo tão mal”, afirmou.

A pressão sobre o setor aéreo aumentou após os preços do combustível de aviação mais do que dobrarem desde o início da guerra. A companhia de baixo custo Spirit Airlines encerrou operações neste mês em meio ao aumento das despesas, e analistas projetam alta nas tarifas aéreas durante o verão americano.

Trump também comentou a entrevista do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao programa “60 Minutes”, da CBS. O presidente afirmou discordar da declaração de Netanyahu de que ninguém poderia prever perfeitamente a disposição do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz.

“Eu previ isso”, disse Trump. “Essa é a única arma que eles têm.”

O presidente afirmou ainda que os Estados Unidos poderiam retomar operações para garantir a passagem segura de embarcações pela região, embora tenha evitado confirmar se isso ocorrerá.

Sobre a mais recente proposta de paz apresentada pelo Irã, Trump classificou o plano como “totalmente inaceitável”.

“Foi uma proposta ruim, uma proposta estúpida, feita por pessoas que não têm noção do perigo em que estão”, afirmou.

Questionado se os iranianos fizeram concessões relacionadas ao programa nuclear do país, Trump respondeu que sim, “mas nem perto do suficiente”.

Fonte: CBS