Pequena indústria tem pior resultado desde a pandemia, revela CNI

O índice que mede o desempenho das pequenas indústrias caiu para 43,7 pontos no primeiro trimestre deste ano.
Foi o menor resultado desde o segundo trimestre de 2020, período mais crítico da pandemia, quando o indicador chegou a 34,1 pontos.
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O levantamento considera três fatores principais:
- Volume de produção;
- Uso da capacidade das fábricas;
- Número de empregados.
Na prática, o resultado indica que pequenas empresas estão produzindo menos, utilizando menos sua estrutura e contratando menos trabalhadores.
Caixa pressionadoA situação financeira das pequenas indústrias também piorou.
O índice que mede as condições financeiras caiu 2,5 pontos e chegou a 39 pontos, pior marca dos últimos cinco anos.
Esse indicador avalia:
- Acesso ao crédito;
- Margem de lucro;
- Satisfação dos empresários com a situação financeira.
Em nota, a analista da CNI Julia Dias afirma que os juros altos dificultam ainda mais o financiamento para pequenas empresas, consideradas de maior risco pelos bancos. Segundo ela, o aumento no preço de insumos e matérias-primas, influenciado pela guerra no Oriente Médio, também reduziu a margem de lucro das indústrias.
Matéria-prima preocupaA pesquisa mostra que o custo das matérias-primas se tornou uma das maiores preocupações do setor.
Nas pequenas indústrias de transformação, o problema saltou da sexta para a segunda posição entre os principais entraves.
O percentual de empresários que citaram a dificuldade passou de 20% para 34,1% em apenas um trimestre.
Entre as pequenas empresas da construção civil, a preocupação com falta ou alto custo de insumos avançou de 4,1% para 18,1%.
Com isso, o tema saiu da 13ª para a 5ª posição entre os principais problemas do setor.
Juros elevadosA elevada carga tributária segue como principal dificuldade apontada pelas pequenas indústrias, apesar de ter perdido um pouco de força na comparação com o fim de 2025.
No setor da construção, os juros altos aparecem como o segundo maior problema enfrentado pelas empresas.
A preocupação com as taxas de juros subiu de 30,9% para 37,1% entre os empresários do segmento.
Segundo a CNI, os juros encarecem financiamentos, reduzem investimentos e dificultam o crescimento das pequenas empresas.
Confiança baixaA confiança dos empresários também continua em queda.
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) das pequenas empresas ficou em 44,6 pontos em abril, menor nível desde junho de 2020.
O indicador está abaixo da linha de 50 pontos há 17 meses consecutivos, o que demonstra predominância de pessimismo no setor.
Expectativas moderadasAs expectativas para os próximos meses seguem cautelosas.
O índice de perspectivas da pequena indústria marcou 47,4 pontos, indicando visão moderada dos empresários sobre demanda, produção, contratações e investimentos.
O resultado mostra que, apesar da piora recente, parte das empresas ainda espera alguma recuperação gradual ao longo do ano.