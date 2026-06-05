Brasil defende inclusão dos pobres no orçamento público

O Brasil defendeu, nesta segunda-feira (11), durante conferência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, que a

inclusão da população mais pobre no orçamento público é uma condição essencial para o desenvolvimento, uma vez que, quando as condições de vida melhoram, a economia também se fortalece.

Na avaliação do ministro, esse enfrentamento deve estar no centro das estratégias globais não apenas por razões sociais, mas também pelos impactos na estabilidade e no desenvolvimento dos países.

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Renda, emprego e serviços

A estratégia, afirmou, contribui não apenas para reduzir a pobreza, mas também para dinamizar a economia.

A transformação ocorre quando proteção social, segurança alimentar, crédito, educação e geração de renda são articulados de forma integrada e quando resiliência climática, resposta à crise e proteção social avançam juntas por sistemas nacionais, argumentou.