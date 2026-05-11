Entenda como funciona investir no Tesouro Reserva

Aposta do governo para atrair pequenos investidores e estimular a poupança, o Tesouro Reserva, lançado nesta segunda-feira (11) , tem como alvo quem busca guardar dinheiro com segurança, liquidez e simplicidade.

(juros básicos da economia) e poderá ser movimentada 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.

A nova modalidade surge como uma tentativa do governo de ampliar o acesso aos investimentos públicos e competir diretamente com produtos populares dos bancos e fintechs, como poupança, Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e as chamadas caixinhas digitais.

Neste primeiro momento, o Tesouro Reserva estará disponível apenas para os cerca de 80 milhões de correntistas do Banco do Brasil. O

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O que é

O Tesouro Reserva é um título público federal. Na prática, quem investe está emprestando dinheiro ao governo em troca de remuneração.

Como os juros básicos estão elevados, o novo título tende a render bem mais do que a poupança.

A proposta do Tesouro Nacional é que o produto funcione como uma opção simples para reserva de emergência, ou seja, dinheiro guardado para despesas inesperadas, como problemas de saúde, desemprego ou consertos.

Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, a ideia é aproximar o investimento público da experiência já oferecida pelos aplicativos bancários.

Como funciona

Diferentemente de outros títulos públicos, ele não terá a chamada marcação a mercado, mecanismo que faz o valor dos investimentos oscilar diariamente conforme as condições econômicas.

Na prática, isso significa que o investidor não verá o saldo cair temporariamente no extrato, algo comum em outros papéis do Tesouro Direto.

Assim, quem resgata antes do vencimento pode ganhar mais ou menos do que imaginava.

No Tesouro Reserva, o cálculo seguirá a chamada marcação na curva, em que os juros são contabilizados dia após dia, reduzindo oscilações visíveis para o investidor.

Rendimento

Hoje, a caderneta rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR) quando os juros básicos estão acima de 8,5% ao ano. Nos últimos 12 meses, a poupança rendeu 7,53%.

R$ 1.051,23 em seis meses: R$ 20,85 a mais que a poupança;

R$ 1.101,82 em um ano: R$ 40,14 a mais que a poupança;

R$ 1.207,12 em dois anos: R$ 79,96 a mais que a poupança.

Aplicação mínima

Outro diferencial é o baixo valor de entrada. Enquanto outros títulos do Tesouro exigem aportes maiores, o Tesouro Reserva permitirá aplicações a partir de R$ 1.

Segundo o governo, a medida busca atrair pessoas que ainda não investem ou mantêm dinheiro parado na conta corrente.

Negociação 24 horas

Isso significa que

, sem depender do horário tradicional do mercado financeiro.

Hoje, o Tesouro Direto opera apenas em horários específicos dos dias úteis. Em operações de resgate, o dinheiro leva de um a dois dias úteis para cair na conta do investidor.

Impostos e taxas

22,5% para aplicações de até 180 dias;

20% entre 181 e 360 dias;

17,5% entre um e dois anos;

15% acima de dois anos.

A tabela é a mesma que incide sobre os demais investimentos em renda fixa.

Como nos demais títulos do Tesouro Nacional, também haverá cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para resgates realizados nos primeiros 30 dias.

Acima desse valor, será cobrada taxa de 0,20% ao ano.

Poupança

Apesar de funcionar como concorrente da poupança, o Tesouro Reserva tem diferenças importantes. A principal está na rentabilidade.

Além disso, o rendimento será diário, enquanto a poupança só rende no chamado aniversário mensal da aplicação.

Concorrência

O novo produto também vai disputar espaço com CDB, Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito ao Agronegócio (LCA) oferecidos por bancos e corretoras.

Em muitos casos, esses investimentos privados podem oferecer rentabilidade maior, com mais de 100% do CDI, especialmente em períodos de juros elevados.

A diferença é que alguns investimentos privados exigem prazos maiores para resgate ou têm regras mais rígidas de liquidez.

Enquanto os produtos bancários contam com proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC),

.

Meta

O Tesouro Nacional quer ampliar significativamente o número de investidores pessoa física.

A expectativa oficial é superar 10 milhões de aplicadores nos próximos anos com a nova plataforma.

O governo aposta principalmente na facilidade de acesso, no baixo valor de entrada e na possibilidade de movimentação instantânea para atrair novos usuários.