Rússia lidera venda de diesel ao Brasil durante guerra no Irã

Em março e em abril, o Brasil importou US$ 1,76 bilhão em diesel. Desse total, US$ 1,43 bilhão tiveram origem na Rússia, equivalente a 81,25% das compras externas do produto. Os Estados Unidos aparecem na segunda posição, com US$ 112,92 milhões, ou 6,42% do total.
Apenas em abril, a dependência do diesel russo aumentou ainda mais.O país comprou US$ 924 milhões do combustível da Rússia, o que correspondeu a 89,84% das importações no mês.
Os Estados Unidos responderam por 10,98% das compras, enquanto o Reino Unido teve participação residual.
no WhatsAppPrincipais números
- US$ 1,76 bilhão em diesel importado em março e abril
- 81,25% do total vieram da Rússia
- US$ 924 milhões importados da Rússia apenas em abril
- 89,84% de participação russa nas compras de abril
Em março, o país recebeu carregamentos enviados antes do agravamento da guerra, incluindo compras dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita.
Os números mostram uma rápida escalada das compras russas. Em fevereiro, o Brasil importou US$ 433,22 milhões em diesel da Rússia. O valor subiu para US$ 505,86 milhões em março e se aproximou de US$ 1 bilhão em abril.
Medidas
Para conter os impactos da alta do diesel sobre consumidores e transportadores, o governo federal anunciou uma série de medidas de compensação.Em março, uma medida provisória liberou R$ 10 bilhões em subsídios para importação e comercialização do combustível.
Paralelamente, decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva zerou as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre o diesel.Segundo o governo, a desoneração tributária deve reduzir o preço em R$ 0,32 por litro nas refinarias.
O subsídio adicional a produtores e importadores pode gerar nova queda de R$ 0,32 por litro.
A equipe econômica afirma que a perda de arrecadação foi compensada pelo aumento das receitas com royalties do petróleo, impulsionadas pela valorização internacional do barril.
Corte do ICMS
Em abril, o governo federal lançou um programa para incentivar os estados a reduzirem o ICMS sobre o diesel importado.O custo da medida é dividido entre União e governos estaduais.
A redução estimada é de R$ 1,20 por litro nas bombas, com custo total de R$ 4 bilhões em dois meses. Apenas Rondônia não aderiu ao acordo.O governo também anunciou uma subvenção extra de R$ 0,80 por litro para o diesel produzido no Brasil, com impacto estimado de R$ 3 bilhões por mês.
Empresas beneficiadas precisarão comprovar o repasse da redução ao consumidor final.