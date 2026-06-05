Juros pressionam a dívida mais que gastos públicos, dizem economistas

prejudicando a oferta de bens e serviços produtivos enquanto dão enormes lucros para os bancos do país.
Essa é a avaliação de três economistas consultadas pelaAgência Brasil
que desafiam a tese mais consolidada no jornalismo econômico de que os juros altos são uma resposta aos gastos públicos, assim como necessários para manter os preços sob controle.
A professora de economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) Juliane Furno destaca que o principal fator de elevação da dívida pública no Brasil são os juros e não os gastos primários, usados para pagar funcionários e os serviços prestados à população.
É uma hipocrisia apontar que os juros altos respondem à elevação da dívida, porque são os juros que a causam. Se você decompor os componentes da dívida pública você vai ver que o déficit primário é o que menos impacta a dívida, afirmou a doutora em economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).