Petrobras abre 150 vagas em programa de estágio; veja como participar

Veja os detalhes divulgados pela estatal.

Quem pode se inscrever

Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, de nível superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).



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Áreas de atuação

nas áreas de administração de empresas, advocacia, análise de sistemas, biblioteconomia, biologia, ciência de dados, ciências atuariais, ciências contábeis, economia, enfermagem, engenharias (ambiental, civil, de computação, controle e automação, petróleo, produção, telecomunicações, elétrica, mecânica, naval, química), geofísica, geologia, jornalismo, marketing, oceanografia e relações públicas.

Cidades

São elas Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), São Paulo (SP), Santos (SP), Cubatão (SP), São José dos Campos (SP), Paulínia (SP), Mauá (SP), Vitória (ES), Brasília (DF), Canoas (RS), Salvador (BA), Camaçari (BA), Betim (MG), Ipojuca (PE), Araucária (PR), São Mateus do Sul (PR), Aracaju (SE), Laranjeiras (SE), Fortaleza (CE) e Manaus (AM).

Reserva de vagas

A diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, ressalta que a reserva é uma forma de estimular a presença de mulheres e pessoas negras nas carreiras Stem [Ciência, Tecnologias e Matemática, na sigla em inglês] e ampliar a presença dos grupos sub-representados na indústria de energia.

Carga horária

O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o regime híbrido, a critério da empresa.

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Prazo de inscrição

Provas

O processo seletivo será realizado por meio de aplicação de prova objetiva online com 60 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de matemática, 10 de raciocínio lógico, 10 de tecnologias, ciência de dados e inteligência artificial e 10 de conhecimentos sobre a Petrobras.

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Benefícios

A Petrobras oferece bolsa-auxílio de R$ 1.825, vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação.

Sem efetivação

A estatal esclarece que o programa de estágio não gera vínculo empregatício com a Petrobras e não é concurso público para contratação de empregados efetivos. A companhia reforça que não possui concurso aberto no momento e não tem previsão de realização de processo seletivo público para contratação de empregados efetivos.