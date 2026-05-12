Lula assina MP e zera "taxa das blusinhas"

A Medida Provisória deve ser publicada em edição extraordinária do Diário Oficial ainda hoje.

No ato de assinatura oficial, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, explicou que

.

O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, foi eliminado. Agora, o setor regularizado vai poder usufruir dessa isenção sobre esses produtos, afirmou.

Para o secretário, a decisão vai

.

"Não é só blusinha"

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou que, apesar do apelido, as compras internacionais desse valor são diversificadas, não apenas de roupas.

Não é só roupa. Há um conjunto de outros bens que são comprados, todos de valor pequeno, afirmou.

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que

.

Os números mostram que a maior parte das compras, de fato, é de baixo valor. Está associado ao consumo popular.

A chamada "taxa das blusinhas" entrou em vigor em agosto de 2024, dentro do programa Remessa Conforme, criado para regulamentar o comércio eletrônico internacional.

Na prática, o imposto era cobrado no momento da compra, para aumentar a fiscalização e a redução de fraudes.