Lula assina MP e zera "taxa das blusinhas"

A Medida Provisória deve ser publicada em edição extraordinária do Diário Oficial ainda hoje.
No ato de assinatura oficial, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, explicou quefoi possível zerar o imposto após três anos de combate ao contrabando e maior regularização do setor
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O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, foi eliminado. Agora, o setor regularizado vai poder usufruir dessa isenção sobre esses produtos, afirmou.
Para o secretário, a decisão vaibeneficiar a população de baixa renda que utiliza plataformas para adquirir produtos
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"Não é só blusinha"
A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou que, apesar do apelido, as compras internacionais desse valor são diversificadas, não apenas de roupas.
Não é só roupa. Há um conjunto de outros bens que são comprados, todos de valor pequeno, afirmou.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou quezerar as taxas federais dessas compras melhora o perfil da nossa tributação
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Os números mostram que a maior parte das compras, de fato, é de baixo valor. Está associado ao consumo popular.
A chamada "taxa das blusinhas" entrou em vigor em agosto de 2024, dentro do programa Remessa Conforme, criado para regulamentar o comércio eletrônico internacional.
Na prática, o imposto era cobrado no momento da compra, para aumentar a fiscalização e a redução de fraudes.