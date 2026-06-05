Com queda do dólar, comércio cresce 0,5% em março e amplia recorde

dólar mais baixo impulsionou as vendas de produtos importados e contribuiu para o comércio brasileiro crescer 0,5% na passagem de fevereiro para março.
Esse desempenho terceira alta seguida fez o setor alcançar seu maior patamar.
Na comparação com março do ano passado, o comércio avançou 4%. Já no acumulado de 12 meses, há expansão de 1,8%.As informações fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Veja a variação do comércio nos últimos meses:
- Outubro: 0,5%
- Novembro: 1%
- Dezembro: -0,3%
- Janeiro: 0,5%
- Fevereiro: 0,7%
- Março: 0,5%
O analista da pesquisa, Cristiano Santos, ressalta que desde outubro de 2025 o setor apresenta tendência de alta, não apagada pelo desempenho de dezembro.
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Atividades
Dos oito grupos de atividades pesquisadas pelo IBGE, cinco apresentaram alta na comparação mês e mês:
- Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação:
5,7%
- Combustíveis e lubrificantes:
2,9%
- Outros artigos de uso pessoal e doméstico:
2,9%
- Livros, jornais, revistas e papelaria
: 0,7%
- Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria:
0,1%
- Tecidos, vestuário e calçados ficou estável: 0%
- Móveis e eletrodomésticos: -0,9%
- Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -1,4%
O especialista explica que o crescimento na atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação, de 5,7%, está relacionada ao comportamento do dólar, que se desvalorizou em relação ao real e fez com que produtos importados ficassem mais baratos.Em março, o valor médio da moeda américa era R$ 5,23. Um ano antes, R$ 5,75.
As empresas aproveitam para compor estoque com a redução do dólar e, depois, em momentos oportunos, fazem promoções. O mês de março foi importante por causa dessas promoções. Equipamentos de informática têm essa característica de ligação com o dólar.
Santos ressalta que a atividade de combustíveis e lubrificantes avançou 2,9%, mesmo com aumento de preço dos combustíveis, provocado pela guerra no Oriente Médio. A demanda não caiu.
O aumento de preço fez com que as receitas da atividade crescessem 11,4% no mês.
Supermercados
O analista apontou que o recuo de 1,4% na atividade de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo que responde por mais da metade do setor de comércio pode ser explicado pela inflação.
Atacado
No comércio varejista ampliado, que inclui atividades de atacado veículos, motos, partes e peças; material de construção; e produtos alimentícios, bebidas e fumo o indicador subiu 0,3% de fevereiro para março e marca crescimento de 0,2% no acumulado de 12 meses.