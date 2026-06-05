Durigan cancela viagem à Rússia após fechamento de aeroporto

Ataques e tensãoOs principais aeroportos de Moscou têm registrado interrupções temporárias devido a ataques com drones na região.
A Rússia e a Ucrânia estão em guerra desde fevereiro de 2022, e os episódios recentes elevaram novamente a tensão no espaço aéreo russo.
O governo brasileiro não detalhou oficialmente o motivo específico do fechamento do aeroporto, mas a decisão ocorreu em meio à intensificação dos ataques entre os dois países.
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Agenda cancelada
Na Rússia, Durigan participaria dareunião anual do conselho do NDB
, o banco criado pelos países do Brics para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.
O ministro também teriaencontros bilaterais com a ex-presidenta Dilma Rousseff
, atual presidente da instituição, além de reuniões com diretores do banco.
Um dos objetivos da viagem era discutir impactos dos conflitos internacionais sobre a economia brasileira e estratégias de proteção econômica diante das crises globais.
Agenda em ParisApesar do cancelamento da etapa na Rússia, a agenda oficial em Paris está mantida, segundo o Ministério da Fazenda.
Na capital francesa, Durigan participará deencontros ministeriais ligados ao G7
, grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo na segunda (18) e na terça-feira (19).
A programação inclui reuniões com representantes do governo francês, encontros com integrantes do setor privado e atividades voltadas ao diálogo com a sociedade civil.O ministério informou que a equipe reorganiza os detalhes logísticos da viagem para a França e que uma nova data de embarque deverá ser definida.
Banco dos Brics
Criado em 2015, o Novo Banco de Desenvolvimento foi fundado pelos países do Brics, bloco formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
A instituição atua no financiamento de obras de infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável em países emergentes.Dilma Rousseff assumiu a presidência do banco em 2023 e foi reconduzida ao cargo em 2025.