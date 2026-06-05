Governo fará ajuste para proibir bets no Desenrola Fies

Ajuste na MP

A medida provisória não deixava tão claro esse aspecto, afirmou o secretário durante entrevista coletiva para explicar o novo subsídio de até R$ 0,89 para segurar o preço da gasolina.

O integrante da equipe econômica classificou a alteração como um pequeno ajuste e disse que o governo decidiu antecipar a informação para evitar dúvidas sobre o alcance da medida.

O que muda

O objetivo do governo é evitar que empresas do setor utilizem os programas públicos como forma de estimular crédito ou ampliar operações financeiras ligadas às apostas online.

A restrição já havia sido anunciada no Desenrola Famílias, voltado à renegociação de dívidas de consumidores de baixa renda. Agora, o governo pretende deixar claro que o mesmo impedimento também valerá para o Desenrola Fies.

Desenrola Fies

O Desenrola Fies entrou em operação nesta quarta-feira (13).

Segundo Ceron, o sistema começou com grande procura já nas primeiras horas de funcionamento.

Nós já temos ali um número importante de transações realizadas. São mais de 3 mil negociações já realizadas, com simulações de mais de 15 mil, declarou.

O secretário afirmou ainda que o desempenho inicial do programa pode incentivar outros estudantes inadimplentes a renegociar os débitos.

Programa federal

O Desenrola 2.0 é a nova etapa do programa criado pelo governo federal para estimular acordos de renegociação de dívidas de famílias e estudantes.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito e reduzir os índices de inadimplência no país por meio de descontos, parcelamentos e condições facilitadas de pagamento.