Dólar supera R$ 5 e bolsa cai quase 2% em dia de turbulência

Além do impacto político, o mercado também demonstrou preocupação com novas medidas anunciadas pelo governo para conter a alta dos combustíveis, consideradas por investidores como um possível risco fiscal por envolver subsídios.
Reação do mercadoO dólar comercial encerrou o dia em alta de 2,31%, cotado a R$ 5,009, no maior valor de fechamento desde 10 de abril.
Durante a tarde, a moeda norte-americana chegou à máxima de R$ 5,0130, ultrapassando a barreira psicológica de R$ 5 pela primeira vez em três pregões.A cotação operava em R$ 4,91 até por volta das 14h50, quando saiu a reportagem. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caiu 1,8% e fechou aos 177.098 pontos, no menor nível desde 20 de março. O volume financeiro negociado somou R$ 66,39 bilhões.
Até o início da tarde, o índice ainda operava acima dos 180 mil pontos, mas perdeu força após a publicação da reportagem.
Reportagem e impacto
Segundo o site Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro teria mantido negociações com Daniel Vorcaro para financiar um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A reportagem afirma que Vorcaro teria prometido repassar US$ 24 milhões para a produção do longa, chamado Dark Horse.
Em mensagens atribuídas ao senador, Flávio teria escrito ao banqueiro:
Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente.
Daniel Vorcaro está no centro das investigações envolvendo a liquidação do Banco Master.
Negativa de Flávio
Em nota oficial, Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade na relação com Vorcaro.
O senador afirmou que buscava apenas recursos privados para financiar o filme e declarou que não ofereceu qualquer vantagem em troca.
A defesa de Daniel Vorcaro não comentou o caso.
* com informações da Reuters