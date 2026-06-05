Dólar supera R$ 5 e bolsa cai quase 2% em dia de turbulência

O mercado financeiro brasileiro teve um dia de forte turbulência nesta quarta-feira (13).

Além do impacto político, o mercado também demonstrou preocupação com novas medidas anunciadas pelo governo para conter a alta dos combustíveis, consideradas por investidores como um possível risco fiscal por envolver subsídios.

Reação do mercado

Durante a tarde, a moeda norte-americana chegou à máxima de R$ 5,0130, ultrapassando a barreira psicológica de R$ 5 pela primeira vez em três pregões.

Até o início da tarde, o índice ainda operava acima dos 180 mil pontos, mas perdeu força após a publicação da reportagem.

Reportagem e impacto

Segundo o site Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro teria mantido negociações com Daniel Vorcaro para financiar um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reportagem afirma que Vorcaro teria prometido repassar US$ 24 milhões para a produção do longa, chamado Dark Horse.

Em mensagens atribuídas ao senador, Flávio teria escrito ao banqueiro:

Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente.

Daniel Vorcaro está no centro das investigações envolvendo a liquidação do Banco Master.

Negativa de Flávio

Em nota oficial, Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade na relação com Vorcaro.

O senador afirmou que buscava apenas recursos privados para financiar o filme e declarou que não ofereceu qualquer vantagem em troca.

A defesa de Daniel Vorcaro não comentou o caso.

* com informações da Reuters