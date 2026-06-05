Distrito Federal e 15 estados têm rendimento do trabalhador recorde

O Distrito Federal e 15 estados alcançaram no primeiro trimestre deste ano um recorde no rendimento médio mensal do trabalhador.

, que atingiu o maior valor dentro da série histórica iniciada em 2012, de R$ 3.722.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, o rendimento médio do trabalhador no DF foi de R$ 6.720, patamar 81% superior à média nacional, que já havia sido divulgada no dia 30 de abril.

O destaque do DF se explica pelo grande contingente de funcionários públicos na capital federal, que conseguem uma remuneração acima da média da iniciativa privada.

Distrito Federal: R$ 6.720

Santa Catarina: R$ 4.298

Paraná: R$ 4.180

Rio Grande do Sul: R$ 4.127

Goiás: R$ 3.878

Mato Grosso do Sul: R$ 3.768

Espírito Santo: R$ 3.708

Minas Gerais: R$ 3.448

Amapá: R$ 3.412

Sergipe: R$ 3.031

Rio Grande do Norte: R$ 2.953

Paraíba: R$ 2.806

Piauí: R$ 2.628

Ceará: R$ 2.597

Bahia: R$ 2.483

Maranhão: R$ 2.240

Centro-Oeste: R$ 4.379 (recorde)

Sul: R$ 4.193 (recorde)

Sudeste: R$ 4.125

Norte: R$ 2.849

Nordeste: R$ 2.616 (recorde)

Desemprego por UF

De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação no país, conhecida popularmente como taxa de desemprego, ficou em 6,1% no primeiro trimestre deste ano, a menor para o período em toda a série histórica.



Os agentes do instituto visitaram 211 mil domicílios em todo o país.

A pesquisa aponta que em 12 estados o desemprego fica abaixo da média nacional, com destaque para Santa Catarina, único abaixo do patamar de 3%.