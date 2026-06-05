Abono salarial: pagamento para nascidos em maio e junho começa hoje

Desse montante, 3.970.985 trabalhadores de empresas privadas vão receber via Caixa Econômica Federal e 584.939 servidores públicos, via Banco do Brasil.

Em 2026, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano-base de 2024 iniciou os pagamentos no dia 16 de fevereiro. Os

- estar cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo;

- ter recebido, de empregadores que contribuem para o PIS/Pasep, até o valor de referência de R$ 2.766 de remuneração mensal no ano-base 2024;

- ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

- ter seus dados do ano-base informados pelo empregador corretamente no eSocial.

- por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital da Caixa;

- pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente.

Já no Banco do Brasil, o pagamento do Pasep será realizado preferencialmente:

- por crédito em conta bancária;

- via TED ou PIX;

- presencialmente nas agências, para trabalhadores sem conta ou chave PIX.

Consultas de valores, calendário e banco responsável pelo pagamento podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br. Mais informações também estão disponíveis pelo telefone 158 e nas superintendências regionais do trabalho.