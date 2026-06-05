Abono salarial: pagamento para nascidos em maio e junho começa hoje

Desse montante, 3.970.985 trabalhadores de empresas privadas vão receber via Caixa Econômica Federal e 584.939 servidores públicos, via Banco do Brasil.No calendário atual, o benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados do ano-base de 2024.
Em 2026, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano-base de 2024 iniciou os pagamentos no dia 16 de fevereiro. Osvalores, segundo o ministério, ficarão disponíveis aos trabalhadores até 30 de dezembro de 2026. Têm direito ao abono salarial trabalhadores que atendem aos seguintes critérios de habilitação:
- estar cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo;
- ter recebido, de empregadores que contribuem para o PIS/Pasep, até o valor de referência de R$ 2.766 de remuneração mensal no ano-base 2024;
- ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;
- ter seus dados do ano-base informados pelo empregador corretamente no eSocial.Na Caixa Econômica Federal, o pagamento do PIS será realizado prioritariamente:
- por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital da Caixa;
- pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente.Para trabalhadores sem conta bancária, o saque poderá ser feito em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e demais canais disponibilizados pela Caixa.
Já no Banco do Brasil, o pagamento do Pasep será realizado preferencialmente:
- por crédito em conta bancária;
- via TED ou PIX;
- presencialmente nas agências, para trabalhadores sem conta ou chave PIX.
Consultas de valores, calendário e banco responsável pelo pagamento podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br. Mais informações também estão disponíveis pelo telefone 158 e nas superintendências regionais do trabalho.