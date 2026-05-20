As 10 cidades mais acessíveis dos EUA para comprar uma casa

Estudo aponta cidades do cinturão industrial americano como as mais baratas para adquirir imóvel

Comprar uma casa nos Estados Unidos se tornou um desafio cada vez maior para grande parte da população, mas algumas cidades de médio porte ainda oferecem oportunidades mais acessíveis para quem deseja sair do aluguel.

Um novo levantamento divulgado pelo site de finanças pessoais WalletHub apontou Flint, no estado de Michigan, como o mercado imobiliário mais acessível do país em 2026.

A pesquisa analisou 300 cidades americanas com base em dez critérios, incluindo a relação entre preço médio dos imóveis e renda familiar, além do custo por metro quadrado.

Flint liderou o ranking, seguida por Detroit, também em Michigan. Segundo dados do Zillow, o preço médio de uma casa em Flint gira em torno de US$ 66 mil, enquanto em Detroit a média é de aproximadamente US$ 76,5 mil.

Na outra ponta do ranking aparece Santa Barbara, na Califórnia, considerada a cidade menos acessível para compra de imóveis nos Estados Unidos. Por lá, o valor médio das casas chega a cerca de US$ 1,85 milhão.

Mercado segue difícil para compradores

Apesar de algumas regiões ainda apresentarem preços mais baixos, o mercado imobiliário americano continua pressionando os compradores.

Segundo o Federal Reserve Bank de Atlanta, uma família atualmente precisa de renda anual próxima de US$ 120 mil para conseguir financiar uma casa típica nos Estados Unidos, cujo preço médio nacional está em torno de US$ 400 mil.

Em janeiro de 2020, antes da disparada nos juros e nos preços dos imóveis, a renda necessária era de cerca de US$ 63 mil por ano.

Especialistas apontam que o aumento das taxas de hipoteca e a valorização imobiliária ampliaram significativamente a chamada “lacuna de acessibilidade” no país.

Mudanças de cidade envolvem mais do que preço

Embora cidades mais baratas atraiam atenção, especialistas afirmam que o custo dos imóveis não é o único fator considerado pelas famílias americanas ao decidir uma mudança.

Emprego, qualidade de vida, impostos, clima e proximidade da família também pesam na decisão.

Um estudo da Tax Foundation mostrou que milhões de americanos continuam migrando de estados com impostos mais altos, como Califórnia e Nova York, para estados considerados mais amigáveis financeiramente, como Texas, Flórida e Carolina do Norte.

Segundo pesquisadores, pessoas mais jovens costumam priorizar oportunidades de trabalho, custo de vida e estilo urbano, enquanto americanos mais velhos tendem a considerar questões tributárias com mais atenção.

Histórico de Flint ainda gera preocupação

Apesar da liderança no ranking de acessibilidade, Flint ainda carrega o impacto da grave crise hídrica enfrentada pela cidade em 2014.

Na época, a cidade alterou sua fonte de abastecimento de água para economizar recursos, passando a utilizar água do rio Flint. Posteriormente, testes identificaram presença de bactérias, substâncias cancerígenas e níveis elevados de chumbo.

O WalletHub destacou que, atualmente, o sistema de água da cidade está em conformidade com os padrões da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) há seis anos consecutivos.

Fonte: CBS

