Entenda como funciona o Move Aplicativos para motoristas e taxistas

O governo federal disponibilizou R$ 30 bilhões para o programa Move Aplicativos , iniciativa que faz parte do programa Move Brasil , para ajudar motoristas de aplicativos e taxistas a comprarem veículos novos.

.

A Medida Provisória nº 1.359, publicada nesta terça-feira (19) no Diário Oficial da União, destina recursos da União para a criação de linhas de financiamento com taxas de juros mais baixas do que as praticadas no mercado.

, com o objetivo de viabilizar a aquisição de veículos automotores novos que atendam a critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

As condições dos financiamentos, como taxas de juros, prazos e carência,

. Cada beneficiário poderá contratar financiamento para apenas um veículo. No caso das cooperativas, o limite será de um automóvel por cooperado.

>> Siga o canal da

no WhatsApp

Condições

No caso dos motoristas de aplicativo,

, com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e comprovação de corridas no período.

O programa prevê condições mais vantajosas em comparação ao mercado tradicional de crédito para veículos.

Financiamento de carros novos de até R$ 150 mil

Prazos que podem chegar a até 72 mese

Possibilidade de período de carência

Juros abaixo das taxas praticadas no mercado

Os veículos financiados deverão atender a critérios de sustentabilidade ambiental, podendo incluir modelos flex, híbridos, elétricos ou movidos a etanol.

, com taxas menores e prazos mais favoráveis, além da inclusão de itens de segurança no financiamento.

Adesão

O processo de acesso ao financiamento foi desenhado para ser digital e simplificado. A adesão será feita por meio de plataforma eletrônica,

.

Para motoristas de aplicativo, a confirmação do cumprimento dos critérios será feita pelas próprias plataformas. No caso dos taxistas, a validação ocorrerá com base em dados da Receita Federal.

Após a solicitação, o interessado deverá receber uma resposta informando se atende aos requisitos do programa.

Prazo e regras adicionais

Além disso, os veículos elegíveis precisam ser habilitados previamente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que poderá exigir contrapartidas das montadoras, como descontos mínimos para participação no programa.

Até R$ 30 bilhões

Carros de até R$ 150 mil

Juros abaixo do mercado

Prazo de até 72 meses

Motoristas de app (12 meses + 100 corridas)

Taxistas com licença ativa

Cooperativas de táxi

1 veículo por beneficiário

Carro deve ser novo

Modelos sustentáveis

Como solicitar o crédito

Solicitação feita pela internet, via portal oficial do governo

Consentimento para verificação automática de elegibilidade

A resposta sobre enquadramento no programa é enviada ao usuário

Carro deve ser novo, dentro do limite e das regras do programa

Financiamento é contratado junto a instituição financeira

Após aprovação do crédito, o veículo pode ser adquirido