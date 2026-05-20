CMN regulamenta nova linha para motoristas de aplicativos e taxistas

A medida faz parte de uma nova etapa do programa federal voltada à renovação da frota de transporte individual de passageiros no país.

Quem poderá participar

O programa será destinado a três grupos:

motoristas de aplicativos;

taxistas;

cooperativas de táxi.

Para ter acesso ao financiamento, os trabalhadores precisarão cumprir critérios definidos pelo governo federal.

, como isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na compra dos veículos.

Como funcionará

Os financiamentos serão feitos por bancos e instituições financeiras autorizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Na prática,

Os financiamentos poderão ser usados para comprar:

veículos elétricos;

híbridos flex;

carros flex;

veículos movidos exclusivamente a etanol.

O programa também permitirá incluir no financiamento:

seguro do veículo;

seguro prestamista;

equipamentos de segurança;

itens voltados à proteção de mulheres motoristas.

Os itens extras poderão representar até 10% do valor do automóvel.

Taxas reduzidas

O CMN definiu condições especiais para os financiamentos.

Além disso, os bancos poderão cobrar remuneração adicional de até 8,5% ao ano pelas operações. O BNDES cobrará até 1,25% de juros ao ano pela administração do programa.

com possibilidade de até seis meses de carência para começar a pagar o principal da dívida.

Objetivo do programa

Segundo o governo,

A proposta também tem como meta

, incentivando veículos menos poluentes e mais eficientes no consumo de energia.

A expectativa é que a troca de veículos antigos por modelos mais novos ajude a reduzir emissões de poluentes, melhorar a segurança e aumentar a qualidade dos serviços de mobilidade urbana.

Garantias previstas

A regulamentação também permite o uso de garantias do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac-FGI), mecanismo criado para facilitar financiamentos em operações consideradas de maior risco.

Na prática, esse fundo funciona como uma espécie de garantia complementar para os bancos, reduzindo o risco de prejuízo em caso de inadimplência.

Isso tende a facilitar a aprovação de crédito para trabalhadores autônomos, categoria que normalmente enfrenta mais dificuldade para obter financiamento em condições favoráveis.

O que é o CMN

O Conselho Monetário Nacional é o principal órgão responsável por definir as regras da política econômica e financeira do país. Cabe ao CMN estabelecer diretrizes para crédito, juros, sistema bancário e funcionamento do mercado financeiro.

O conselho é formado por três integrantes: o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que preside o órgão; o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo; e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.