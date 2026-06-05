Preço da gasolina nos EUA deve continuar subindo durante o verão americano

Especialistas alertam para os maiores valores nos postos desde 2022 em meio à guerra envolvendo o Irã

Os motoristas americanos devem enfrentar mais aumentos no preço da gasolina durante os próximos meses, em meio ao período mais movimentado de viagens nos Estados Unidos e à escalada das tensões no Oriente Médio.

Segundo nova projeção divulgada pela empresa de monitoramento GasBuddy, o preço médio da gasolina no país deverá atingir US$ 4,80 por galão entre os feriados de Memorial Day e Labor Day — tradicional período de férias de verão nos EUA.

Atualmente, o valor médio nacional já está em cerca de US$ 4,56 por galão, de acordo com dados da AAA, maior associação automobilística americana.

O preço representa aumento superior a US$ 1,40 em comparação ao mesmo período do ano passado e alta de mais de 50% desde o agravamento do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã no fim de fevereiro.

Guerra no Oriente Médio pressiona petróleo

Especialistas apontam que um dos principais fatores para a disparada dos preços é a situação no Estreito de Ormuz, rota marítima estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

O tráfego de navios na região foi fortemente afetado pela guerra entre Irã e Israel, que já entra em sua 12ª semana, pressionando os preços internacionais do petróleo.

Segundo Patrick De Haan, analista da GasBuddy, os valores podem até superar o recorde histórico de US$ 5,02 por galão caso o estreito continue parcialmente fechado ao longo do verão.

“Os americanos vão gastar bilhões de dólares a mais para viajar neste verão”, afirmou o especialista.

Ele alertou ainda que, mesmo após a normalização do transporte marítimo, o mercado pode levar mais de um ano para recuperar totalmente os preços anteriores.

Verão também encarece combustível

Além da crise internacional, o próprio verão costuma elevar os custos da gasolina nos Estados Unidos.

Isso porque regras ambientais americanas exigem que os postos passem a vender uma mistura especial de combustível durante os meses mais quentes, reduzindo evaporação e poluentes.

Segundo a GasBuddy, essa alteração pode adicionar até 15 centavos por galão ao preço final.

O aumento do número de viagens nas estradas durante as férias também contribui para elevar os valores entre 5 e 15 centavos por galão devido à alta demanda.

Impacto no bolso dos americanos

Uma pesquisa recente da CBS News mostrou que mais da metade dos americanos considera o preço da gasolina um problema financeiro importante.

Além disso, 77% afirmam que os salários não acompanham o aumento da inflação no país.

Fonte: CBS