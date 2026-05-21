Novo Desenrola renegocia quase R$ 12 bilhões em dívidas

O programa já alcançou mais de 1 milhão de CPFs e cerca de 1,1 milhão de operações, afirmou durante coletiva para apresentar o balanço da iniciativa.



>> Siga o canal da

no WhatsApp

Dívidas quitadas

O valor original desses débitos somava R$ 1,06 bilhão, mas caiu para R$ 154,2 milhões após os descontos aplicados nas negociações. O abatimento médio ficou em aproximadamente 85%.

Dívidas refinanciadas

Neste grupo, o estoque original das dívidas era de cerca de R$ 9 bilhões. Após a renegociação, o valor caiu para R$ 1,36 bilhão, também com desconto médio próximo de 85%.

Renegociação do Fies

O governo também atualizou os números do Desenrola Fies, voltado a contratos em atraso do financiamento estudantil.

Segundo a Fazenda, o desconto médio nessa modalidade ficou próximo de 80%.

FGTS liberado

Originalmente, o Ministério do Trabalho e Emprego tinha informado que as renegociações começariam dia 25.

até 20% do saldo disponível do FGTS; ou

até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

A estimativa da equipe econômica é liberar até R$ 8,2 bilhões para esse tipo de pagamento.

Empresas incluídas

Além das famílias e estudantes, o programa tem modalidades voltadas para empresas. O Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Procred passam a ter regras mais flexíveis, prazos mais longos e maior tolerância a atrasos.

Já o Procred, linha de crédito da Caixa Econômica Federal em parceria com o governo federal voltada a microempreendedores individuais (MEI) e microempresas, registrou 9.703 operações, movimentando R$ 396 milhões.

Nova etapa

O Desenrola para adimplentes está sendo desenhado dentro do Ministério da Fazenda e muito em breve vamos trazer detalhes, afirmou o ministro.

Como funciona

famílias;

estudantes do Fies;

empresas;

produtores rurais.

cartão de crédito;

cheque especial;

crédito rotativo;

crédito pessoal;

contratos do Fies.

Restrição a bets

Uma das regras do programa prevê que pessoas que aderirem ao Desenrola ficarão bloqueadas por um ano em plataformas de apostas online.