Desenrola 2.0 leva 1,4 milhão ao app do FGTS

De acordo com o banco,os usuários acessaram o aplicativo para autorizar instituições financeiras a consultar o saldo disponível para a renegociação de dívidas.
Fila no app
O alto volume de acessos provocou instabilidade e filas virtuais no aplicativo FGTS ao longo do dia. Após alguns minutos de espera, alguns acessos exigiram atualização do aplicativo antes da consulta.
Como funcionaA nova modalidade permite usar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1 mil, o que for maior, para quitar ou amortizar dívidas renegociadas no Desenrola 2.0.
O trabalhador precisa acessar o aplicativo FGTS e autorizar o banco a consultar os recursos disponíveis.
Segundo a Caixa, o uso do limite máximo não é obrigatório. O valor efetivamente utilizado poderá ser definido durante a negociação com a instituição financeira.
Limite das dívidas
As operações renegociadas pelo programa terão limite de R$ 15 mil por beneficiário em cada instituição financeira.
No caso de um trabalhador com R$ 100 mil no FGTS, ele poderá utilizar até R$ 20 mil, equivalente a 20% do saldo total. Se tiver dívidas em mais de um banco, poderá dividir o valor entre diferentes instituições, respeitando o teto de R$ 15 mil por banco.
Contrato em 30 dias
Após a autorização no aplicativo, os bancos terão até 30 dias para formalizar os contratos com a Caixa. Concluída a validação, o valor será transferido diretamente para a instituição financeira responsável pela dívida.
Segundo a Caixa, ainda não há estimativa do total de recursos que efetivamente será usado nas renegociações.
Isso porque a autorização concedida no aplicativo não significa contratação automática da operação.
Saque-aniversário
Paralelamente ao Desenrola 2.0, a Caixa antecipou para esta segunda-feira o pagamento de valores desbloqueados do saque-aniversário do FGTS.
Ao todo, serão liberados R$ 8,5 bilhões para cerca de 10,5 milhões de trabalhadores.
Os créditos são destinados a trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e tiveram o contrato de trabalho suspenso ou encerrado entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025.
Quem recebe
Os depósitos serão feitos automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo FGTS.
Quem não possui conta cadastrada poderá sacar os valores presencialmente em:
- agências da Caixa;
- casas lotéricas;
- terminais de autoatendimento.
Os saques presenciais poderão ser realizados até 1º de junho de 2026.