Governo fixa subvenção à gasolina em R$ 0,44 por litro

Já está valendo o subsídio estabelecido pelo governo federal de R$ 0,44 por litro de gasolina.

A portaria regulamenta a medida provisória (MP) publicada em 13 de maio, que trata da concessão de subsídios para combustíveis, com o

A portaria determina que o pagamento não poderá ultrapassar o impacto dos tributos federais incidentes sobre a produção e a importação do combustível.