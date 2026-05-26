Brasil alcança maior índice de desenvolvimento humano da história

A escala para classificar o desenvolvimento humano varia de 0 a 1, sendo muito alto: acima de 0,800.A informação é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) Brasil que divulgou, nesta terça-feira (26), a pesquisa Radar IDHM.
O marcador avalia os parâmetros de saúde e longevidade, educação e geração de renda, de acordo com a cor (negro e branco) e o sexo (mulher e homem). A publicação considera os últimos 13 anos de 2012 a 2024.Quando o programa das Nações Unidas começou a calcular esse índice, há 30 anos, o Brasil era um país de IDHM baixo, ou seja, menor que 0,555.
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