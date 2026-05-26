Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões

Com isso,

, cujo sorteio será realizado na próxima quinta-feira, 28 de maio .

A quina teve 16 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 54.125,58. Já a quadra registrou 1.509 apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de R$ 945,98.

As apostas para o sorteio do próximo concurso podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.