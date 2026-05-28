Consórcio 116 Sertões vence leilão da Rota dos Sertões

O processo ocorreu nesta quinta-feira (28), na B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo.

Estão previstos R$ 88,5 bilhões em investimentos, com duplicações, contorno viário, bases de atendimento ao usuário, nas BRs 116 e 324, totalizando 502 quilômetros entre Salgueiro (PE) e o anel rodoviário de Feira de Santana (BA).

Ao todo, serão usados R$ 8,5 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato, sendo R$ 4,1 bilhões destinados diretamente a obras de ampliação e modernização da infraestrutura rodoviária.

duplicação de 108 quilômetros de rodovia;

implantação de vias marginais;

construção de novos retornos;

execução do contorno viário de Serrinha (BA);

implementação de sistemas inteligentes de monitoramento;

instalação de 10 bases de serviço de atendimento ao usuário;

construção de ponto de parada e descanso para motoristas profissionais.

O critério de julgamento do leilão foi o maior desconto tarifário sobre a tarifa básica de pedágio prevista no edital. O projeto foi estruturado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com o Ministério dos Transportes e o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

Rota dos Sertões

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Para o diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, o sucesso do leilão é reflexo da confiança do mercado na solidez da instituição. Segundo ele, a duração do contrato traz a previsibilidade necessária para transformar a infraestrutura do país.

Nosso compromisso é com a segurança jurídica e a entrega de uma rodovia que realmente chegue à ponta, atendendo quem vive e trabalha neste importante corredor entre a Bahia e Pernambuco."

A ANTT acompanhará as próximas etapas para assinatura do contrato e início da transição operacional da concessão, a fim de assegurar a continuidade dos serviços e melhoria da infraestrutura.