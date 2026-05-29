Prazo para declarar Imposto de Renda termina às 23h59 desta sexta





Até ontem (28), 11,5% dos contribuintes (5,1 milhões de pessoas) ainda não haviam acertado as contas com o leão.

. Segundo o auditor-fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca, as consequências de não entregar a declaração do imposto de renda vão de entraves para abrir uma conta bancária até a emissão de passaporte.

Nessas situações, o próprio mercado começa a olhar para esse contribuinte de forma diferente. Bancos podem não aceitar abertura de contas de uma pessoa que tá com pendência na Receita Federal; empréstimos acabam sendo negados porque a pessoa tem uma pendência; o passaporte já não é emitido. A pessoa passa a ter uma série de problemas porque o CPF tá pendente.

O programa gerador da declaração está disponível desde 19 de março.

As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920, são obrigadas a declarar. As pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

Meios de declarar

A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador (78,1%), enquanto 15,5% dos contribuintes recorreram ao preenchimento on-line, que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do Fisco (nuvem da Receita), e 6,4% declararam pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para smartphones e tablets.

Um total de 59,6% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 55% dos envios.

* Colaboraram Edgard Matsuki e Wellton Máximo

Income Tax filing deadline ends this Friday at 11:59 PM

The deadline for filing the Individual Income Tax return ends this Friday (29) at 11:59 PM (BRT). As of yesterday (28), 11.5% of taxpayers (5.1 million people) had not yet settled their accounts with the Federal Revenue (Receita Federal). Those who miss the submission deadline will face a minimum fine of R$ 165.74 or 1% of the tax due, whichever is higher.

Furthermore, the taxpayer’s CPF (Taxpayer Registry Number) will lose its regular status and become "pending regularization." According to Federal Revenue tax auditor José Carlos Fonseca, the consequences of failing to file an income tax return range from obstacles in opening bank accounts to issues with passport issuance.

"In these situations, the market itself begins to look at the taxpayer differently. Banks may refuse to open accounts for someone with pending issues with the Federal Revenue; loans end up being denied because of this status; and passports are no longer issued. The individual faces a series of problems simply because their CPF is pending," Fonseca explained.

It is important to remember that failing to file in previous years or being caught in the tax audit process (malha fina) does not exempt a taxpayer from filing this year. The tax filing software has been available since March 19.

Individuals who received taxable income above R$ 35,584, as well as those who earned a gross revenue from rural activity above R$ 177,920, are required to file. Individuals who earned up to two minimum monthly wages in 2025 are exempt from filing, unless they meet another mandatory criterion.

Methods of Filing

The majority of tax returns were filled out using the desktop computer software (78.1%), while 15.5% of taxpayers opted for online filing—which saves the draft directly to the tax authority's cloud. Another 6.4% filed through the "Meu Imposto de Renda" app for smartphones and tablets.

A total of 59.6% of taxpayers who submitted their documents used the pre-filled tax return, a method where the filer downloads a preliminary version of the form and only needs to confirm or correct the information. The simplified deduction option accounts for 55% of all submissions.

*Contributed by Edgard Matsuki and Wellton Máximo