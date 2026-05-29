A 5 horas do fim do prazo, 900 mil não enviaram declaração do IR

A 5 horas do fim do prazo, cerca de 900 mil pessoas ainda não acertaram as contas com o Leão. Até as 19h06 desta sexta-feira (29), a

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O número equivale a 98% do total de declarações previstas para este ano. Este ano, o Fisco espera receber 44 milhões de declarações. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo.

A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador (78,2%), mas 15,6% dos contribuintes recorrem ao preenchimento on-line, que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do Fisco (nuvem da Receita), e 6,2% declaram pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para smartphones e tablets.

, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 54,7% dos envios.

O programa gerador da declaração está disponível desde 19 de março.

Quem não enviar a declaração no prazo pagará multa de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

As pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.