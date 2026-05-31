Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.013 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30).

46 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.161,69 cada

2.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 861,70 cada

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Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.