EUA concluem investigação contra o Brasil e propõem tarifa de 25% sobre produtos nacionais

Governo Trump acusa Brasil de práticas comerciais "irrazoáveis" e ameaça novas tarifas a partir de julho de 2026

Os Estados Unidos concluíram nesta segunda-feira (1º) uma investigação comercial contra o Brasil e propuseram uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A medida foi anunciada pelo Escritório de Comércio dos EUA (USTR), ligado ao governo Donald Trump, que acusa o Brasil de adotar práticas que “oneram ou restringem” o comércio americano.

A investigação foi aberta em julho de 2025 com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, o mesmo mecanismo já usado pelos EUA em disputas comerciais com a China. O relatório cita críticas ao sistema Pix, desmatamento ilegal, políticas anticorrupção, proteção de patentes e acordos tarifários do Brasil com países como México e Índia.

Entre os principais pontos questionados pelos americanos estão o favorecimento do Pix pelo Banco Central, supostas restrições a empresas americanas de tecnologia e a lentidão do INPI na análise de patentes, especialmente no setor farmacêutico. O documento também menciona decisões do STF relacionadas à Lava Jato e afirma que o Brasil não combate adequadamente a corrupção.

Apesar da proposta de tarifa geral de 25%, alguns produtos brasileiros ficariam isentos, como carne, café, frutas, aeronaves, fertilizantes, terras raras e produtos farmacêuticos.

Antes de qualquer medida entrar em vigor, haverá audiências públicas e período para envio de comentários. O prazo final para definição das possíveis sanções é 15 de julho de 2026.

As negociações entre Brasil e EUA continuam, mas integrantes do grupo de trabalho criado pelos dois governos admitem que ainda não houve avanços suficientes para evitar um possível tarifaço.

Fonte: G1