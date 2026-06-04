American Airlines suspende temporariamente seis rotas por alta no custo do combustível

Companhia cita impacto da guerra no Irã sobre o preço do querosene de aviação e ajusta operações nos EUA

A American Airlines anunciou a suspensão temporária de seis rotas domésticas nos Estados Unidos devido ao aumento nos custos do combustível de aviação, impulsionado pela guerra em andamento no Irã.

Segundo a companhia aérea, os cortes afetarão voos programados para agosto e setembro e fazem parte de um ajuste operacional diante da alta global no preço do petróleo.

A empresa ressaltou que as suspensões não são permanentes e que as rotas poderão voltar a operar futuramente.

As rotas afetadas são:

- Los Angeles – Cleveland

- Los Angeles – Columbus

- Los Angeles – Pittsburgh

- Los Angeles – Washington Dulles

- Charlotte – Ontario

- Charlotte – Sacramento

Em nota enviada à CBS News, a American Airlines afirmou que a medida foi tomada em resposta aos custos elevados do combustível e garantiu assistência aos passageiros impactados.

Clientes com passagens compradas para os voos cancelados poderão ser remanejados para outras opções de viagem ou solicitar reembolso.

Especialistas do setor aéreo afirmam que o combustível representa entre 25% e 30% dos custos operacionais de uma companhia aérea. O conflito envolvendo o Irã tem pressionado o mercado internacional de petróleo e reduzido a oferta global, elevando os gastos das empresas do setor.

Além de suspender rotas menos lucrativas, algumas companhias aéreas vêm adotando outras estratégias para compensar os custos adicionais, como aumento de tarifas e cobrança de taxas extras de combustível.

A American Airlines não é a única afetada. A Delta Air Lines anunciou recentemente aumento nas tarifas de bagagem, citando “condições globais em evolução”. Já companhias europeias como KLM e Lufthansa também confirmaram cortes de rotas por causa da alta no querosene de aviação.

O cenário preocupa o setor aéreo internacional, que ainda tenta equilibrar custos operacionais elevados e demanda crescente por viagens após os últimos anos de instabilidade econômica global.

Fonte: CBS