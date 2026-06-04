Mudança no sistema de cobrança pode tornar gravidez mais cara nos EUA

Novo modelo permitirá cobranças separadas para consultas e serviços de maternidade a partir de janeiro

Ter um bebê nos Estados Unidos pode ficar mais caro e mais complicado a partir de janeiro de 2027. Isso porque um novo sistema de cobrança médica permitirá que médicos e hospitais passem a cobrar separadamente por consultas, exames e serviços relacionados à gravidez, parto e pós-parto.

Atualmente, muitos obstetras recebem um pagamento único “agrupado” que cobre todo o acompanhamento da gestação. Com a mudança, os serviços passarão a ser cobrados individualmente — modelo conhecido como *fee-for-service*.

A alteração foi desenvolvida pelo American College of Obstetricians & Gynecologists (ACOG), principal entidade de obstetras e ginecologistas dos EUA, em parceria com a American Medical Association (AMA).

Segundo os defensores da mudança, o novo sistema reflete melhor a realidade atual da maternidade, já que gestantes estão mais velhas, apresentam casos mais complexos e frequentemente recebem atendimento de vários profissionais diferentes.

“O número atual de consultas pré-natais previsto no sistema é arbitrário e não representa o que a maioria das pacientes realmente precisa”, explicou Lisa Hofler, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade do Novo México.

Com os novos códigos, médicos poderão cobrar por consultas presenciais, atendimentos virtuais, monitoramento pós-parto e outros serviços extras conforme a necessidade individual de cada paciente.

Apesar disso, especialistas e defensores dos pacientes alertam que o novo formato pode aumentar os custos para famílias, principalmente para quem possui planos de saúde com franquias altas.

“A questão do custo é crítica. Haverá muito mais itens sendo cobrados separadamente”, afirmou Laurie Zephyrin, médica obstetra e pesquisadora da organização The Commonwealth Fund.

Hoje, famílias com plano de saúde empresarial gastam, em média, US$ 2.743 do próprio bolso durante a gravidez e o parto, segundo levantamento do Peterson-KFF Health System Tracker.

Especialistas também temem que o novo modelo incentive médicos e hospitais a solicitarem mais exames, mais consultas e serviços mais caros para aumentar o faturamento.

“Cobrança por serviço em qualquer área da saúde tende a incentivar mais testes e procedimentos”, disse Magda Rusinowski, vice-presidente da Business Group on Health.

Outro ponto de preocupação é que o sistema pode elevar os custos gerais dos planos de saúde, impactando o valor dos seguros médicos pagos pelos americanos.

Por outro lado, o ACOG argumenta que o novo formato pode melhorar especialmente o acompanhamento pós-parto, área considerada crítica nos EUA, país que possui uma das maiores taxas de mortalidade materna entre nações desenvolvidas.

O novo sistema também permitirá um acompanhamento mais detalhado de questões como depressão pós-parto, diabetes gestacional e problemas cardíacos após o nascimento do bebê.

A implementação definitiva ainda depende de aprovação final do Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), órgão federal responsável pelos pagamentos de saúde nos Estados Unidos.

Fonte: CBS