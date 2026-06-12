Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo após IPO histórico da SpaceX

Oferta pública da empresa espacial eleva patrimônio do bilionário para mais de US$ 1 trilhão e marca um novo capítulo na concentração global de riqueza

Elon Musk alcançou um marco sem precedentes na história financeira mundial ao se tornar a primeira pessoa a atingir uma fortuna superior a US$ 1 trilhão. O salto patrimonial ocorreu após a SpaceX definir o preço de sua aguardada oferta pública inicial de ações (IPO) em US$ 135 por papel.

Antes da abertura de capital, a fortuna de Musk era estimada em cerca de US$ 813 bilhões. Com a valorização decorrente do IPO, seu patrimônio ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão, consolidando uma vantagem expressiva sobre o segundo colocado no ranking global de riqueza, Larry Page, cofundador do Google, cuja fortuna é estimada em US$ 288 bilhões.

As ações da SpaceX, negociadas sob o código “SPCX”, começaram a ser negociadas na Nasdaq nesta sexta-feira. Caso os papéis avancem acima do preço inicial, a fortuna de Musk poderá crescer ainda mais. Por outro lado, uma queda nas ações pode fazer com que ele volte a ficar abaixo da marca trilionária.

A dimensão da riqueza acumulada por Musk coloca seu patrimônio em um patamar comparável à economia de grandes nações. Segundo dados do Banco Mundial, apenas 19 países possuem Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 1 trilhão.

Especialistas apontam que o feito evidencia o aumento da concentração de riqueza global. Em comunicado, Nabil Ahmed, diretor sênior de Justiça Econômica da Oxfam América, afirmou que a ascensão de Musk ao status de trilionário representa um novo nível de desigualdade econômica.

“Ele marca um novo ápice da oligarquia econômica”, declarou Ahmed.

De acordo com documentos apresentados pela SpaceX, Musk detém aproximadamente 4,8 bilhões de ações da empresa, o equivalente a cerca de 42% da companhia. Além disso, possui opções de compra de mais 350 milhões de ações a preços significativamente inferiores ao valor de mercado.

Com as ações avaliadas em US$ 135 cada, sua participação acionária na SpaceX passou a valer aproximadamente US$ 648 bilhões. As opções de compra acrescentam outros US$ 44,3 bilhões ao patrimônio.

Antes do IPO, a participação de Musk na empresa era estimada em US$ 500 bilhões. A abertura de capital elevou esse valor em cerca de US$ 192 bilhões, levando sua fortuna total para aproximadamente US$ 1,005 trilhão.

A abertura de capital da SpaceX também deve beneficiar milhares de funcionários e investidores da empresa. Estimativas apontam que cerca de 4.400 colaboradores poderão se tornar milionários com a valorização das ações após o início das negociações.

Ainda assim, Musk continua sendo o principal beneficiário da operação devido à sua participação majoritária na companhia.

Segundo a Oxfam, a fortuna do empresário agora supera a riqueza combinada dos 46% mais pobres da população mundial, o equivalente a cerca de 3,8 bilhões de pessoas.

Fonte: CBS