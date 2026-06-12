Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo após IPO histórico da SpaceX

Elon Musk alcançou um marco sem precedentes na história financeira mundial ao se tornar a primeira pessoa a atingir uma fortuna superior a US$ 1 trilhão. O salto patrimonial ocorreu após a SpaceX definir o preço de sua aguardada oferta pública inicial de ações (IPO) em US$ 135 por papel.
Antes da abertura de capital, a fortuna de Musk era estimada em cerca de US$ 813 bilhões. Com a valorização decorrente do IPO, seu patrimônio ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão, consolidando uma vantagem expressiva sobre o segundo colocado no ranking global de riqueza, Larry Page, cofundador do Google, cuja fortuna é estimada em US$ 288 bilhões.
As ações da SpaceX, negociadas sob o código “SPCX”, começaram a ser negociadas na Nasdaq nesta sexta-feira. Caso os papéis avancem acima do preço inicial, a fortuna de Musk poderá crescer ainda mais. Por outro lado, uma queda nas ações pode fazer com que ele volte a ficar abaixo da marca trilionária.Fortuna maior que a economia de diversos países
A dimensão da riqueza acumulada por Musk coloca seu patrimônio em um patamar comparável à economia de grandes nações. Segundo dados do Banco Mundial, apenas 19 países possuem Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 1 trilhão.
Especialistas apontam que o feito evidencia o aumento da concentração de riqueza global. Em comunicado, Nabil Ahmed, diretor sênior de Justiça Econômica da Oxfam América, afirmou que a ascensão de Musk ao status de trilionário representa um novo nível de desigualdade econômica.
“Ele marca um novo ápice da oligarquia econômica”, declarou Ahmed.Como o IPO elevou a fortuna de Musk
De acordo com documentos apresentados pela SpaceX, Musk detém aproximadamente 4,8 bilhões de ações da empresa, o equivalente a cerca de 42% da companhia. Além disso, possui opções de compra de mais 350 milhões de ações a preços significativamente inferiores ao valor de mercado.
Com as ações avaliadas em US$ 135 cada, sua participação acionária na SpaceX passou a valer aproximadamente US$ 648 bilhões. As opções de compra acrescentam outros US$ 44,3 bilhões ao patrimônio.
Antes do IPO, a participação de Musk na empresa era estimada em US$ 500 bilhões. A abertura de capital elevou esse valor em cerca de US$ 192 bilhões, levando sua fortuna total para aproximadamente US$ 1,005 trilhão.Milhares de novos milionários
A abertura de capital da SpaceX também deve beneficiar milhares de funcionários e investidores da empresa. Estimativas apontam que cerca de 4.400 colaboradores poderão se tornar milionários com a valorização das ações após o início das negociações.
Ainda assim, Musk continua sendo o principal beneficiário da operação devido à sua participação majoritária na companhia.
Segundo a Oxfam, a fortuna do empresário agora supera a riqueza combinada dos 46% mais pobres da população mundial, o equivalente a cerca de 3,8 bilhões de pessoas.
Fonte: CBS