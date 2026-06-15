Trump ameaça impor tarifa de 100% sobre vinhos franceses e eleva tensão comercial antes do G7

Presidente dos EUA exige que a França elimine imposto sobre gigantes da tecnologia americana e coloca setor vinícola francês na mira de possíveis sanções

Às vésperas da reunião do G7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra a França e ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre vinhos e champanhes franceses caso o governo de Emmanuel Macron mantenha o imposto aplicado às grandes empresas de tecnologia americanas.

Em entrevista ao jornal The New York Post, Trump afirmou que Washington poderá adotar medidas severas contra produtos franceses se Paris não eliminar a taxa digital de 3% cobrada de gigantes do Vale do Silício, como Google, Amazon, Meta e Apple.

“Pedi a ele que não cobrasse das empresas americanas. Se fizerem isso, não terei outra escolha senão impor uma tarifa de 100% sobre todos os champanhes e vinhos provenientes da França”, declarou Trump.

Disputa gira em torno do imposto digital francês

Conhecido como imposto “GAFAM” — referência a Google, Apple, Facebook (Meta), Amazon e Microsoft — o tributo foi criado pela França em 2019 para taxar a receita gerada por grandes plataformas digitais dentro do país.

Diferentemente de impostos tradicionais sobre lucro, a cobrança incide diretamente sobre a receita obtida pelas empresas em território francês.

Segundo dados do Ministério das Finanças da França, o imposto arrecadou cerca de US$ 700 milhões no último ano.

A medida sempre enfrentou resistência dos Estados Unidos, que consideram a cobrança uma forma de discriminação contra empresas americanas.

Tensão aumenta antes da cúpula do G7

O ultimato de Trump ocorre pouco antes do encontro do G7, realizado nesta segunda-feira (15) em Évian-les-Bains, na França.

A cúpula reúne líderes das sete maiores economias desenvolvidas do mundo — Estados Unidos, França, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido — para discutir temas ligados à economia, comércio, segurança e política internacional.

As declarações também contradizem informações divulgadas recentemente pelo Palácio do Eliseu, que havia indicado que a disputa tributária entre os dois países estaria próxima de uma solução.

Segundo o New York Post, uma fonte do governo francês chegou a afirmar que o tema “não estava mais em debate”, versão posteriormente contestada por integrantes da administração americana.

Histórico de ameaças tarifárias

Esta não é a primeira vez que Trump utiliza o setor vinícola francês como instrumento de pressão diplomática.

Em janeiro deste ano, o presidente norte-americano já havia ameaçado impor tarifas de até 200% sobre vinhos e champanhes franceses durante negociações envolvendo questões geopolíticas e comerciais entre os dois países.

Agora, a Casa Branca voltou a considerar a reabertura de investigações formais sobre o imposto digital francês.

Um memorando presidencial publicado em fevereiro de 2025 determinou que o Departamento do Tesouro e o Escritório do Representante Comercial dos EUA avaliem possíveis medidas contra países que imponham taxas consideradas prejudiciais às empresas americanas.

Vale do Silício também enfrenta pressão da Europa

Nos últimos anos, governos e órgãos reguladores europeus intensificaram a fiscalização sobre grandes empresas de tecnologia.

Google, Apple, Meta, Microsoft e outras gigantes do setor têm sido alvo de multas bilionárias e investigações relacionadas à concorrência, proteção de dados, privacidade e regras de mercado digital.

A nova ameaça tarifária de Trump adiciona um novo capítulo às disputas comerciais entre Estados Unidos e Europa, que podem ganhar destaque durante as discussões do G7.

Fonte: G1