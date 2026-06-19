Preço da gasolina cai abaixo de US$ 4 por galão nos EUA pela primeira vez em quase três meses

Redução acontece após queda do petróleo no mercado internacional e avanço de acordo para encerrar conflito entre EUA e Irã

O preço médio da gasolina nos Estados Unidos caiu abaixo de US$ 4 por galão pela primeira vez em quase três meses, trazendo alívio aos consumidores após semanas de alta provocadas pela guerra entre Estados Unidos e Irã.

Segundo a associação automobilística AAA, o valor médio nacional chegou a US$ 3,99 por galão nesta quinta-feira (19), o menor nível registrado desde 30 de março.

Os preços dos combustíveis haviam disparado após o início do conflito, em fevereiro, quando as tensões no Oriente Médio afetaram o mercado global de petróleo. Apesar da queda recente, a gasolina ainda custa mais de US$ 1 por galão acima do valor registrado antes da guerra.

Acordo entre EUA e Irã ajuda a reduzir preços

A redução dos combustíveis ocorre após a assinatura de um memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito.

O acordo permitiu a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde normalmente passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo.

Desde o início da guerra, a passagem marítima esteve praticamente fechada, pressionando os preços internacionais da energia.

Após a assinatura oficial do acordo pelo presidente Donald Trump, na quarta-feira (18), navios comerciais voltaram a utilizar a rota. Pelo menos dez embarcações atravessaram o estreito nas primeiras horas após a reabertura.

Petróleo também registra queda

A expectativa de normalização no fornecimento global fez os preços do petróleo recuarem.

O barril do Brent, referência internacional, caiu 1,4% e passou a ser negociado a US$ 78,46.

Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, recuou 2,2%, chegando a US$ 75,10 por barril.

Flórida registra preços abaixo da média nacional

Na Flórida, o preço médio da gasolina foi estimado em US$ 3,81 por galão.

Os menores valores foram encontrados no Condado de Escambia, no extremo oeste do estado, onde o combustível custava cerca de US$ 3,48 por galão.

Já os preços mais altos foram registrados no Condado de Monroe, que inclui a região de Florida Keys, onde o galão chegou a US$ 4,17.

Queda pode continuar

Especialistas acreditam que os preços podem continuar caindo nos próximos meses, desde que não haja uma nova escalada das tensões no Oriente Médio.

Patrick De Haan, analista da plataforma GasBuddy, afirmou que a tendência é de novas reduções caso o acordo entre Estados Unidos e Irã continue avançando.

Segundo ele, o preço médio nacional da gasolina comum pode ficar abaixo de US$ 3 por galão até o final de 2026 ou no início de 2027.

De Haan acrescentou que uma eventual retomada das exportações de petróleo iraniano poderia acelerar a recuperação dos estoques globais e contribuir para uma queda ainda mais rápida dos combustíveis.