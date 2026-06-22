TV Brasil exibe especial sobre 74 anos do BNDES com foco nos desafios

A conexão entre a economia e os fatos do cotidiano serve de mote para o Especial Economia e Futuro - 74 anos do BNDES, conteúdo original que a TV Brasil exibe nesta terça-feira (23), às 22h.

A produção apresentada pela jornalista Luciana Barreto revela as ideias, os desafios e as soluções que desenham o país e o mundo de amanhã.

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O especial analisa a importância de um banco de desenvolvimento na construção do país e mostra como as grandes transformações econômicas redesenham o presente e abrem possibilidades para o futuro. O conteúdo contempla o desenvolvimento econômico, a industrialização, a inovação e as perspectivas do Brasil para as próximas décadas.

"A TV Brasil tem o compromisso de aproximar temas fundamentais da vida dos brasileiros de uma forma clara, acessível e conectada ao cotidiano. O Especial Economia e Futuro reúne convidados importantes para o debate sobre inovação, desenvolvimento econômico e os desafios para o futuro", declara a diretora de Conteúdo e Programação da

, Guta Ramos.

Com dados visuais, exemplos concretos e linguagem acessível, o especial transforma temas complexos em histórias que ajudam o público a compreender os desafios do nosso tempo - da inteligência artificial às mudanças climáticas, das novas formas de produzir às transformações no mundo do trabalho.

O especial revisita ainda momentos importantes da história do desenvolvimento brasileiro e o papel desempenhado pelo BNDES na viabilização de projetos de longo prazo e na criação de oportunidades de crescimento.

A produção busca apontar que a economia não está apenas nos gráficos, nos indicadores e nas notícias sobre mercado. Ela está presente nas cidades, nos transportes, nas oportunidades de trabalho, nas novas tecnologias e nas decisões que influenciam a vida de milhões de pessoas.

Produzido pela

em parceria com o BNDES, o Especial Economia e Futuro também fica disponível no canal da emissora pública no YouTube e ainda na plataforma

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